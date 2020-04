Voor veel ondernemers is het vanavond erop of eronder. Als ze hun zaak nog veel langer gesloten moeten houden, zou het zomaar einde verhaal kunnen betekenen. Zo ook voor kapster Tanja Kroezen uit Amsterdam. “Ik heb er nu al pijn van in mijn buik.”

Om 19.00 uur maakt premier Mark Rutte bekend hoe de samenleving er na 28 april uit zal zien. De verwachting is dat de coronamaatregelen enigszins zullen worden versoepeld. Zo adviseert het Outbreak Management Team (OMT) dat de kinderopvang weer open kan en scholen gedeeltelijk. Maar wat het OMT betreft, word het verbod op contactberoepen, zoals kappers, nog niet opgeheven.

‘Al het geld van mijn spaarrekening’

Maar dat verbod moet niet heel lang meer duren. “Als ik nog vier weken dicht moet, ben ik failliet. Ik heb al mijn geld al van mijn spaarrekening gehaald. En ik heb aanspraak gemaakt op de regelingen van de overheid. Maar die blijken toch lager uit te vallen dan gehoopt”, zegt Tanja die al 30 jaar een kapperszaak heeft in Amsterdam. “We mogen blij zijn dat we wat krijgen hoor! Maar voor veel mensen zal het te laat zijn.”

‘Je weet niet wat je moet geloven’

Het is aannemelijk maar niet zeker dat het kabinet de adviezen van het OMT overneemt. Maar Tanja wacht het liefst de persconferentie af. “Er gaat zo veel in de rondte, je weet niet wat je moet geloven. De ene zegt dat we met mondkapjes kunnen werken, de ander weer niet”, zegt de kapster tegen Hart van Nederland. Ze heeft in elk geval al wat mondkapjes gekocht voor haarzelf en haar klanten. Ook heeft ze kartonnen schotten besteld.

De persconferentie is vanavond om 19.00 uur live te volgen via deze site of op SBS6.

Foto: Tanja Kroezen in betere tijden / archief