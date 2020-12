Kappers overvol vanwege de dreigende lockdown: 'Nog eventjes knallen'

De kapperszaken moeten naar de kapperszaken weer dicht moeten. Om die reden zit de agenda van kappers vandaag overvol. Toch zijn er heel veel mensen die niet met dooie punten en smoezelige kapsels aan het kerstdiner willen zitten en nog even snel een plekje probeerden te bemachtigen.

“Het is niet normaal”, vertelt Melissa Geenen van Team Kappers uit Den Bosch. “We hebben het gisteravond de hele planning open gegooid en alle collega’s opgetrommeld. Het staat als een gek vol.”

‘We blijven iets langer open vanavond’

Ook bij Hoepelman kappers in Den Bosch is het erg druk. De zaak blijft tot 22.00 uur open. “Dit nieuws kwam wel even binnen”, vertelt Eva Jansen. “We werden er wel even emotioneel van. Maar nu is het even knallen en daarna kijken we wel wat we kunnen doen.”