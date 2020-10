Kappers zijn bang voor tweede lockdown: 'We hebben een behoorlijke tik gehad'

Kappers vrezen een tweede lockdown en zijn bang dat ze misschien opnieuw de deuren moeten sluiten. Dat ze dit voorjaar wekenlang gedwongen dicht moesten blijven heeft diepe sporen achtergelaten.

“Het gaat niet de goede kant op met de coronacijfers”, zo schetst kappersbond ANKO de huidige situatie. “We hebben in mei met man en macht gewerkt om weer open te gaan. Kappers doen het heel goed, het zal zonde zijn als ze weer dicht moeten”, aldus een woordvoerster.

‘Slecht voor het vak’

Volgens de zegsvrouw zijn de knippende ondernemers echt bang voor een nieuwe sluiting. “Onze branche bestaat uit veel kleine ondernemers, die vaarden tijdens de eerste sluiting op hun spaargeld. We hebben een behoorlijke tik gehad.”

Ook kapper Arie Klein uit Emmen ziet de bui al hangen. “Ik maak me er zeker zorgen om. Het zou slecht zijn voor het vak. We zien dat mensen terughoudender worden, daar ben ik niet blij mee.” Een paar weken lockdown kan de ondernemer nog wel overleven, maar hij vreest dat hij langer dicht moet. “Als het acht weken gaat duren, weet ik niet of ik de consequenties kan overzien.”

Snel langs de kapper?

Maar voor het zover is, moeten de kappers nog flink aan de bak, zo is de verwachting. De trend is namelijk dat veel mensen voor iedere coronapersconferentie even nog snel naar de kapper gaan uit angst voor een nieuwe sluiting.

“We horen het vaker, maar zien het niet echt terug in de cijfers”, zegt de ANKO-woordvoerster. “Voor de vorige persconferentie was het erg druk, daarna werd het juist weer rustiger”, weet ze. “Vorige keer zijn we enorm gemist, dat was een hart onder de riem.”

