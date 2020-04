Kapper in Vught op heterdaad betrapt tijdens illegale knipbeurt

In Vught (Noord-Brabant) is zaterdag een kapperszaak gesloten omdat daar ondanks een verbod vanwege het coronavirus klanten werden geknipt. Dat schrijft Pim Ruiten van de gemeente Vught op Linkedin.

De politie betrapte de kapper, die op dat moment een klant aan het helpen was. Het pand is gesloten en verzegeld. De eigenaar krijgt daarnaast ook een last onder dwangsom.

Op afspraak

De politie betrapte de kapper nadat meerdere meldingen binnenkwamen. Klanten konden op afspraak langskomen. In heel Nederland gelden maatregelen vanwege het coronavirus. Zo mogen kappers bijvoorbeeld niet aan het werk omdat de kans op verspreiding groot is. Onduidelijk is wanneer kapperszaken weer open mogen.

Lees ook: Kapster Astrid uit Zwaagdijk ontwierp de ‘knipcouveuse’ om weer veilig aan de slag te kunnen

“Vught wil een eenduidig en eerlijk klimaat voor inwoners en ondernemers”, schrijft Ruiten. “Iedereen moet zich aan de regels houden”.

ANP