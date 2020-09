Maldense kapper besmet met corona: 'Ga 10 dagen in quarantaine'

Wie zich op 2, 3, 4, 5 of 8 september een nieuwe coupe heeft laten aanmeten bij kapperszaak Pekandy Barbershop in het Gelderse Malden, moet tien dagen in quarantaine. De dienstdoende kapper blijkt namelijk besmet met corona.

Dat melden de gemeente Heumen en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Via Twitter roepen zij klanten van de kapperszaak op om tien dagen in thuisquarantaine te gaan als zij op één van de bewuste dagen bij de kapper in de stoel hebben gezeten. Mensen die klachten hebben, wordt verzocht zich te laten testen bij de GGD.

Testen na lichte klachten

Nawar Pekandy, eigenaar van de eenmanszaak, vertelt aan De Gelderlander dat hij zich na enkele dagen met lichte klachten heeft laten testen. Hij bleek besmet met corona. “Ik heb de afgelopen week 12 tot 15 klanten per dag gehad, misschien wel tachtig mensen in de week.”

De kapper vermoedt dat hij is besmet door een klant, zegt hij tegen de krant. Pekandy houdt zijn kapperszaak in ieder geval gesloten tot de klachten over zijn.

#Coronabesmetting bij kapperszaak Pekandy in het Winkelcentrum in Malden. Op 2, 3, 4, 5, 8 september bij deze kapper geweest? Ga dan tot 10 dagen na het bezoek in quarantaine en laat je bij klachten #testen (GGD tel 088 144 71 23). pic.twitter.com/1QM4zQwgzE — Gemeente Heumen (@gemeente_heumen) September 9, 2020

