Kans op natuurbranden in Nederland neemt toe door aanhoudende droogte

Door het droge weer neemt de kans op natuurbranden toe. Halverwege april konden we dat al zien aan de grote natuurbrand in de Deurnsche Peel. Nu is de droogte al zo ernstig, dat in veel gebieden er al een droogterecord is gevestigd. Dat meldt Weer.nl.

De komende tijd lijkt de droogte alleen maar toe te nemen. In veel veiligheidsregio’s geldt momenteel al fase 2. Dat betekent dat ”een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen, zeker bij een harde wind”.

Het is vooralsnog toegestaan om natuurgebieden in te gaan, maar men moet alert zijn op natuurbranden. In meerdere delen van het land is het niet meer toegestaan om open vuur te stoken of te barbecueën in de natuur.

Neerslagtekort al 100 mm

Droogte is de oorzaak voor het toenemende risico op natuurbranden. De tweede helft van maart was al zeer droog en het neerslagtekort, dat door het KNMI wordt bijgehouden vanaf 1 april, is inmiddels opgelopen tot meer dan 100 millimeter. Daarmee lopen we voor op het recorddroge jaar 1976.<

Elke zomer heeft te maken met droogte. Dat komt onder andere omdat het warmer is en minder regent. De ene zomer is extremer dan de andere. In 1976 was er sprake van een extreme droogte. Het neerslagtekort was op het hoogste punt toen 361 millimeter.

De komende dagen blijft het neerslagtekort gestaag oplopen. Dit omdat er weinig tot geen regen wordt verwacht.

Risico Noordwest-Europa groot, zuidwest-Europa juist klein

Vaak zien we dat de kans op natuurbranden groot is in het zuidwesten van Europa, in de regio van Zuid-Frankrijk en Spanje. In die regio is de laatste tijd echter veel regen gevallen, dus is de kans op natuurbranden daar op dit moment klein.

Het noordwesten van Europa, waar de kans op natuurbranden normaal gesproken wat kleiner is dan in het zuidwesten van Europa, is het risico nu juist groot. Zo zien we op de kaart hieronder dat het risico op natuurbranden naast Nederland vrij groot is in delen van onder meer Scandinavië, Groot-Brittannië, Noord- en West- Frankrijk en Duitsland. Ook in het zuidoosten van Europa, waar het al wel regelmatig droog en heet is geweest, is het risico groot.

Droogte neemt komende periode verder toe

Volgens de verwachting van Weer.nl blijft het de komende weken waarschijnlijk zo goed als droog. Tel hierbij op dat de temperatuur ook nog eens op gaat lopen en dat gaat zorgen voor nog meer droogte.

Door de combinatie van een verder uitdrogende grond, meer zon en hogere temperaturen, neemt de kans op natuurbranden verder toe. Volgens de kaart van het EFFIS is het grootste risico op natuurbranden in Noordwest-Europa zelfs te vinden in België en Nederland.

Via Weer.nl