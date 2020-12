Kans op eerste (natte) sneeuw van het winterseizoen

Na een koude start met vorst is het vanmiddag droog met een afwisseling van wolkenvelden en wat zon. De aangevoerde lucht wordt vanuit het zuidoosten iets kouder. Ook wordt het weer wat kouder. De maximumtemperatuur komt uit tussen 4 graden in Groningen tot lokaal 7 in Limburg. De wind is hooguit matig, windkracht 4, daardoor voelt het wat kouder aan. Dat melden de meteorologen van Weer.nl.

Vanavond, tijdens pakjesavond kan er vooral in het noordoosten mist en lage bewolking ontstaan. Dan daalt de temperatuur weer snel richting het vriespunt. Uiteindelijk vriest het op grote schaal met minima tussen 0 en -5 graden. Aan zee blijft het kwik net boven nul. Bruggen kunnen glad worden en Sint en zijn Pieten moeten ook rekening houden met ijs op het dak.

Zondag draait de wind wat meer naar het koude oosten. Na het optrekken van de lokale mist en nevel is er wat ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag trekt vanuit Duitsland steeds meer bewolking het land in. In het zuidwesten is de zon het vaakst te zien terwijl het in het noordoosten grijs is met mogelijk lang mist. Het wordt maximaal 2 graden in op plekken onder hardnekkig bewolking en mist tot 5 graden in de kustprovincies.

(Natte) sneeuw

In de avond kan uit die bewolking de eerste regen en in het zuidoosten ook natte sneeuw vallen. In de nacht naar maandag breidt de neerslag zich uit over het hele land. Als het meezit kunnen de Limburgse heuvels voor het eerst dit winterseizoen (sneeuw)wit worden. Lang blijft die sneeuw overigens niet liggen.

Begin van volgende week beginnen we regenachtig. De dagen daarna verlopen grotendeels droog, met soms wat zon en overdag gemiddeld een graad of 4. In de nachten ligt het kwik steeds rond het vriespunt en is kans op mist en gladheid. Heel normaal decemberweer dus.