Kankerverwekkende stof in paracetamol in Nederlandse supermarkten en drogisterijen

Nederlandse supermarkten en drogisterijen hebben paracetamol verkocht die vervuild is met een kankerverwekkende stof. Een Chinese farmaceut, die bekend staat als de grootste producent van paracetamol ter wereld, leverde sinds begin vorig jaar drie partijen die vervuild waren met de stof. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC.

In de praktijk komt dat neer op zo’n 36 miljoen vervuilde pillen paracetamol. Het is niet bekend waar ter wereld de paracetamol is beland. Zembla en NRC lieten monsters van drie partijen paracetamol van de Chinese fabrikant analyseren door een gecertificeerd laboratorium in Duitsland. Daar kwam de vervuiling aan het licht.

Vervuild met 4-chlooraniline

De drie onderzochte partijen bleken te zijn vervuild met 4-chlooraniline, afgekort PCA. Die stof ontstaat tijdens de productie van paracetamol en kan levertumoren veroorzaken bij proefdieren door aantasting van het genetisch materiaal.

Redactie/ANP