Kabinet zet crisisoverleg nog niet stop, ook volgende week bijeenkomst

Het crisisteam van het kabinet komt ook volgende week bij elkaar om de aanpak van het coronavirus te bespreken. Eerder werd geschreven dat deze week het laatste crisisoverleg zou zijn, maar dat is niet het geval, zegt een woordvoerder van het crisisteam tegen Hart van Nederland.

Sinds begin maart komt het crisisteam van het kabinet wekelijks bij elkaar. Officieel heet dat de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Vorige week meldden verschillende media dat deze week waarschijnlijk het laatste crisisoverleg zou zijn. Maar volgens de woordvoerder van de MCCb is nog niet bekend wanneer de bijeenkomsten stoppen.

Het kabinet is wel aan het kijken hoe het overleg over de aanpak van de coronacrisis straks verdergaat. In ieder geval is duidelijk dat de crisisbijeenkomsten ergens in de nabije toekomst zullen ophouden. Vanaf dat moment zullen er ook geen persconferenties meer worden georganiseerd vanuit de perszaal op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Minder besmettingen

Dat nu wordt gedacht over het stopzetten van het crisisoverleg, houdt verband met het sterk teruggelopen aantal besmettingen door het coronavirus. Mocht er een nieuwe crisissituatie ontstaan als het virus weer oplaait, dan kan ook de MCCb weer worden hervat.

Woensdag is de eerstvolgende bijeenkomst van het crisisteam van het kabinet. Dan wordt er geen persconferentie verwacht. Waarschijnlijk staan premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid na afloop wel de pers te woord.

De kans is groot dat woensdag wordt gesproken over het openen van sauna’s en sportscholen voor 1 september. Of dat gaat gebeuren, moet nog blijken. Maandag buigen eerst de experts van het Outbreak Management Team zich over die vraag.