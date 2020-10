Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro extra uit voor steun aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en voor de evenementenbranche.

Voor eet- en drinkgelegenheden komt 40 miljoen euro beschikbaar, bovenop de al bestaande regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken. Datzelfde bedrag is extra beschikbaar voor theaterproducenten die zonder subsidie draaien.

Meer geld bij meer verlies

Het nieuwe steunpakket is zo ontworpen dat bedrijven meer steun krijgen als de omzetverlies van het bedrijf groter is. Het verschil tussen wel of geen strenge maatregelen kan oplopen tot vele miljarden euro’s aan overheidssteun.

Later meer.