'Kabinet gaat reisadvies meeste Europese landen versoepelen vanaf 15 juni'

Het kabinet gaat het reisadvies voor de meeste Europese landen vanaf 15 juni versoepelen. Het nieuws wordt morgen officieel aangekondigd, melden het RTL Nieuws en de NOS op basis van ingewijden bronnen.

Nederland mikt op 15 juni omdat op die dag meer Europese landen reisbeperkingen zouden opheffen.

Op dit moment geldt het reisadvies ‘oranje’, wat betekent dat ‘niet noodzakelijke reizen worden ontraden’. Het kabinet wil dat over twee weken omzetten naar ‘geel’, wat betekent: ‘let op, veiligheidsrisico’s’.

Van oranje naar geel

Verwacht wordt dat het reisadvies voor de meeste landen in Europa kan worden versoepeld, maar het blijft reëel dat voor een enkel land toch aangescherpt advies zal gelden. Ook de Caribische landen zouden een ‘geel’ reisadvies krijgen.

Buiten Europa zou de versoepeling van het reisadvies ‘voorlopig zeer lastig’ zijn. Mogelijk komt er later een ‘geel’ reisadvies voor een aantal landen. Voor Nederlanders in risicogebieden buiten Europa blijft gelden dat ze 14 dagen in thuisquarantaine moeten.

Beeld: ANP