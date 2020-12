Kabinet sluit stikstofakkoord: meer natuurbescherming en ruimte voor woningbouw

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over de stikstofwet die donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw weten.

Met het opmerkelijke stikstofakkoord, vooral door deelname van de SP, heeft landbouwminister Carola Schouten zich verzekerd van brede steun voor haar wet in de Eerste Kamer.

Strengere natuurbescherming

De afgelopen dagen is lang gepraat over het wetsvoorstel, waarover woensdagavond eindelijk een deal is gesloten. In ruil voor steun krijgen de partijen onder meer de toezegging dat in 2035 bijna driekwart van de gevoelige natuur niet meer beschadigd wordt door de stikstofneerslag.

Lees ook: Minder uitstoot CO2 en stikstof door thuiswerken: ‘Grote groene sprongen voorwaarts’

Daarvoor moet de stikstofuitstoot gehalveerd worden. De adviescommissie van Johan Remkes had dat ook al geadviseerd. Ook zet het kabinet een tussendoel in de wet van 40 procent van de natuur op een gezond stikstofniveau in 2025.

Ruimte voor woningbouw

Verder komt er door het stikstofakkoord extra aandacht voor woningbouw in gebieden waar de juridische stikstofcrisis voor nijpende problemen zorgt en 20 miljoen euro extra voor zorgbuurthuizen. Dat meldt de Telegraaf.

Voor de agrarische sector komt er een Landbouwakkoord, een toekomstplan voor de boeren die meer houvast moet bieden. Dit was een belangrijke wens van de SGP.

Verder worden boeren geholpen die door rechtszaken in de problemen zijn gekomen met de papieren voor uitbreiding van hun bedrijf. Zij krijgen door een aanpassing in de stikstofwet hun vergunning weer terug.

ANP