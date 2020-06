In het Gelderse Ede heeft een inbreker maandagochtend mogelijk de koelkast van een woning geplunderd. Agenten konden de kaasdief arresteren en vonden in de buurt stukken kaas. Het is alleen nog een raadsel waar die kaas vandaan komt.

De politie kreeg maandagochtend vroeg een melding van een inbreker die op heterdaad betrapt was in een woning aan de Rembrandtlaan. Na een korte zoektocht door meerdere agenten kon er een verdachte worden aangehouden. Het gaat om een bekende van de politie.

Eerdere inbraak

Tijdens het onderzoek in de omgeving van de woning troffen agenten stukken en plakken kaas aan, die mogelijk zijn buitgemaakt tijdens de diefstal. De politie vermoedt dat de aangehouden verdachte eerder op de ochtend ook nog ergens anders heeft ingebroken, maar weet niet waar.

Inwoners van Ede die maandagochtend een verse plak kaas op hun boterham misten bij het ontbijt, worden daarom gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Beeld: Politie