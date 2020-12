In 25 plaatsen in Nederland komen priklocaties waar zorgmedewerkers van verpleeghuizen kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. De eerste mensen zijn op 8 januari aan de beurt en vanaf 18 januari worden op alle locaties mensen ingeënt. GGD GHOR Nederland, de organisatie van alle regionale gezondheidsdiensten, heeft dinsdag bekendgemaakt om welke 25 plaatsen het gaat.

De priklocaties zijn Amsterdam, Schiphol, Huizen, Purmerend, Alkmaar, Leiden, Den Haag, Rotterdam The Hague Airport, Dordrecht, Houten, Goes, Breda, Veghel, Eindhoven, Maastricht, Venlo, Wijchen, Arnhem, Apeldoorn, Zwolle, Enschede, Lelystad, Assen, Groningen en Leeuwarden.

Waar op 8 januari de eerste prik gezet wordt is nog steeds niet bekend. Drie GGD’en hebben aangegeven “uiterlijk 11 januari” te beginnen; GGD Utrecht (evenementencomplex Expo Houten), Hart voor Brabant (voormalig distributiecentrum in Veghel) en GGD Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam The Hague Airport). In de andere 22 plaatsen begint het vaccineren op 18 januari.

Kaart: priklocaties voor vaccinatie tegen corona

ANP