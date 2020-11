Juwelier met hamer en pistool mishandeld door overvallers: ‘Het bloed spoot uit mijn hoofd’

“De overvallers sloegen met een hamer op mijn hoofd en in mijn gezicht, het bloed spoot uit mijn hoofd en toen werd ik ook nog met een pistool geslagen,” aldus Daniël Kleen die het slachtoffer is geworden van een gewelddadige overval op zijn juwelierszaak in Katwijk.

Nietsvermoedend opent de 53-jarige juwelier vrijdagmiddag vanachter de balie de deur van zijn winkel om een klant binnen te laten. Een jongen van in de twintig stormt naar binnen en schreeuwt: “Dit is een overval, iedereen plat!”

Kleen aarzelt geen moment en gaat de overvaller te lijf. “Ik heb een stoel gepakt en ben met de stoelpoten op hem gericht op hem afgerend. Even kreeg ik hem enkele stappen naar achter gedreven, maar hij herstelde zich snel. We raakten in een worsteling en voor ik het wist begon hij met een mokerhamer op me in te slaan.”

Haperend pistool

Op dat moment komt ook de handlanger van de overvaller binnengestormd. Op camerabeelden die de juwelier achteraf heeft bekeken, is te zien dat hij een vuurwapen bij zich heeft. “Ik ben met de kolf van het wapen op mijn hoofd geslagen,” vertelt Kleen. “Ook kon ik terugzien dat de overvaller meerdere keren probeerde het vuurwapen door te laden, maar gelukkig haperde het pistool.”

Na enkele minuten vertrekken de overvallers. “Het is drie collega’s die ook in de winkel waren gelukt zich te verschuilen in de inloopkluis en de politie te bellen. Vanwege de verwondingen aan mijn hoofd ben ik met hoge spoed naar het ziekenhuis gebracht.”

Bescherming van God

Inmiddels is de vader van vijf kinderen weer thuis, hij haalt kracht uit zijn geloof. “Het gaat naar omstandigheden goed. Het is een wonder dat ik dit heb overleefd, mijn God in de hemel heeft mij beschermd en bewaard. En ik ben heel blij dat mijn personeel ook niks is overkomen, dat vind ik het allerbelangrijkste”.

Het lichamelijk herstellen van het brute geweld van de overvallers gaat nog wel een tijd duren. “Ik heb meer dan zestien hechtingen in mijn hoofd en ik loop op krukken. Tijdens de overal heb ik mijn knie gebroken, volgende week word ik geopereerd. Hopelijk kan ik zo snel mogelijk weer aan het werk.”

Werktuigen van Satan

De politie heeft drieëntwintig minuten na de overval twee Amsterdammers van 22 en 27 jaar aangehouden. De recherche doet onderzoek naar hun betrokkenheid bij de overval. De juwelier vindt in ieder geval dat de daders een gepaste straf moeten krijgen, maar hoopt vooral dat ze de ernst van hun daden inzien. “Ik voel ook geen wrok, haat of rancune naar de daders. Deze twee gewetenloze misdaders wisten niet wat ze deden en beseffen nog minder dat het werktuigen waren in de handen des Satans die ze op mij geeft afgestuurd.”