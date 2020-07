Jurriaan Schipper uit Zaandam trok in april zijn 74-jarige buurvrouw uit het water, nadat zij daar met haar scootmobiel in was beland. Zo’n heldendaad verdient uiteraard een onderscheiding, dus mocht hij maandag zijn medaille persoonlijk komen ophalen op het stadhuis.

Op maandagochtend 20 april zit Jurriaan in zijn badjas in zijn woonkamer. “In één keer hoor ik een plons. Om me heen zag ik niks, maar in de verte waren er een paar golfjes. Buiten zag ik een vrouw met haar scootmobiel in het water.” Hij bedenkt zich geen moment en springt de vrouw achterna. En dat is maar goed ook, want de vrouw heeft net nieuwe knieën en kan dus niet zelf uit het water komen.

“Ik roep naar die vrouw, als een superheld in mijn kamerjas: ‘Ik kom eraan, ik kom u helpen!’ Die vrouw was natuurlijk helemaal in shock, die wist niet wat er gebeurde. Dus het ik haar het water uit getrokken.” Mede door Jurriaans actie komt de vrouw er zonder kleerscheuren vanaf.

Heldendaad

Het slachtoffer is vandaag niet zelf bij de ceremonie. Burgemeester Jan Hamming is er wel. Hij reikt de bronzen medaille van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KRMD) uit. “Het is een fantastisch voorbeeld voor heel veel mensen die zoiets kan overkomen”, vindt de burgemeester. “Als je ziet dat iemand in het water raakt en dan gelijk in een split second besluit iemand te redden. Daarmee echt een leven redden, dat is een heldendaad.”

Ook Bert Meerstadt van de KMRD geeft aan heel blij te zijn met Jurriaan. “Dat zijn we altijd als mensen de stap nemen om een redding te doen. Ze zien wat, ze horen wat, het voelt niet pluis en ze komen in actie.”

Jurriaan zelf blijft nuchter onder alle aandacht. “Heldhaftig? Misschien is het wel heldhaftig, maar zo moet je er niet naar kijken. Ik vind het gewoon een heel normale zaak.”

Beeld: De Neus Producties / DNP