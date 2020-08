View this post on Instagram

Getuigenoproep Diefstal met geweld Op dinsdag 4 augustus, omstreeks 14.30 uur, ter hoogte van de kruising Dullertstraat met de Emmastraat heeft er een diefstal met geweld plaatsgevonden. Op deze locatie is een 10-jarig jongetje van zijn fiets geduwd en gevallen. De verdachte heeft zijn tasje gepakt en doorzocht. De verdachte is er uiteindelijk met 2 euro vandoor gegaan. Het slachtoffer is flink geschrokken en we hopen dat er getuigen zijn van dit incident. Heeft u iets gezien bel dan met de politie via 0900-8844 of stuur een privé bericht. Referentienummer: 2020365265 #laffedaad #getuigenoproep