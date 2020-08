Jongetje (4) valt van balkon op tweede verdieping in Goes

Op de Appelstraat in Goes is donderdagavond rond 20.30 uur een 4-jarig jongetje van een balkon gevallen. Hij raakte gewond.

Het jochie viel van twee hoog op een grasveld en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie Zeeland laat weten onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk.

Beeld: Provicom