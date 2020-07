In de Zegerplas in Alphen aan den Rijn is dinsdagmiddag een 4-jarig jongetje gevonden. Hij werd gereanimeerd, maar overleed later alsnog in het ziekenhuis.

Het kindje werd rond 15.30 uur gevonden in de plas aan de Sportlaan in de Zuid-Hollandse plaats. Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen, was hij door omstanders al uit het water gehaald en was de reanimatie al gestart.

Oorzaak onderzocht

De ambulance bracht hem met spoed naar het ziekenhuis. Ondanks verschillende pogingen om hem te redden, overleed hij daar alsnog. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Over de identiteit van het slachtoffer is verder niets bekend.