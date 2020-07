Weer Nederlandse jongeren aangehouden in Knokke na onrustige nacht

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn opnieuw Nederlandse jongeren aangehouden in de Belgische badplaats Knokke-Heist, laat de politie weten. Het is al verscheidene nachten onrustig in de uitgaanswijk van de plaats omdat de cafés eerder dan normaal sluiten wegens het coronavirus.

Volgens de politie was het afgelopen nacht iets rustiger dan de dagen ervoor. Toch ging het mis, tussen middernacht en 01.00 uur. Twee minderjarige Nederlandse jongeren werden “bestuurlijk gearresteerd”, zoals dat heet in België. Dat betekent dat ze aangehouden worden om de openbare orde te herstellen en overgebracht naar het politiebureau. Dan volgt een administratieve sanctie. Dit betekent dat er een brief naar de ouders van de minderjarige gaat, waar verweer op mogelijk is. Dit kan resulteren in een boete van maximaal 175 euro.

Hulp uit Nederland

De politie in Knokke krijgt assistentie van een Nederlandse agente, omdat die wat beter contact krijgt met de overlast gevende jongeren, laat de Belgische politie weten. Het is de bedoeling dat zij ook de komende nachten bijstand verleent. De politie heeft de indruk dat de amokmakers met name komen uit de provincie Noord-Holland. De twee aangehouden jongeren waren afkomstig uit de omgeving van Amsterdam.

Vanwege het coronavirus sluiten de cafés in de Belgische kustplaats al om 01.00 uur, terwijl ze normaal gesproken de hele nacht konden doorhalen. Dat het vrijdag op zaterdag iets rustiger was stemt de politie hoopvol. “Maar we houden capaciteit achter de hand om tussenbeide te komen als het fout gaat. We zijn niet naïef”, aldus de korpschef.

Acht aanhoudingen

In totaal werden er afgelopen nacht acht aanhoudingen gedaan. Maar daarbij ging het om algemene vergrijpen rondom het uitgaan, zoals openbare dronkenschap. Hierbij ging het om mensen “uit de eigen gemeenschap”, aldus de politiechef.

Op beelden van eerder deze week is te zien hoe een uitgaansavond uit de hand loopt in scheld- en knokpartijen. Tekst gaat verder onder video:



ANP