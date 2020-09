Vermiste jongen (8) uit Amsterdam terecht

De 8-jarige jongen die sinds dinsdag vermist was uit Amsterdam Nieuw-West is terecht. Dat laat de politie Amsterdam weten. De jongen is maandag weggelopen vanaf de Theodoor van Hoytemastraat.

Vermoedelijk is hij met het openbaar vervoer naar Rotterdam gereisd. Het gaat om een donkere jongen met krullen. Hij droeg maandag een lichtblauwe spijkerbroek en een zwarte jas met capuchon. Verder had hij gympen aan met een geel fluoriserend Nike-logo erop. Ook had hij een tasje bij zich met zijn astma-medicijnen.