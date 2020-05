Jongen (14) opgepakt voor betrokkenheid gewelddadige woningoverval Valkenswaard

Een 14-jarige jongen uit Valkenswaard is zondag thuis aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een woningoverval in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn woonplaats.

Bij de gewelddadige woningoverval aan de Maastrichtseweg raakte de bewoner ernstig gewond. Hij moest met enkele steekwonden naar het ziekenhuis worden gebracht.

Hulpgeroep

De politie werd gealarmeerd door een buurman van het slachtoffer, die hulpgeroep hoorde en drie mannen zag wegrennen. Hij verleende eerste hulp. Nog dezelfde nacht werden twee van de verdachten, een 22-jarige man uit Helmond en een 18-jarige inwoner van Valkenswaard, gearresteerd. Zondag volgde de aanhouding van de 14-jarige jongen. Het drietal zit vast.

ANP