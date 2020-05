Jongen (17) neergestoken in station Rotterdam Centraal, drie tieners aangehouden

In de stationshal op Rotterdam Centraal is vrijdagavond een zeventienjarige jongen neergestoken. De politie heeft inmiddels drie verdachten opgepakt..

De steekpartij gebeurde rond 22.00 uur in de centrale hal van het station. Toen de hulpdiensten aankwamen, was het slachtoffer aanspreekbaar. De jongen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

Na de steekpartij pakte de politie twee meisjes van zeventien en achttien jaar op in de directe omgeving van het station. Zij worden verdacht betrokken te zijn bij het incident. Later heeft een derde verdachte, een jongen van zeventien jaar, zich gemeld op het politiebureau. Ook hij zit vast.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor de steekpartij was.

Beeld: Video Duivestein