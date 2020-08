17-jarige jongen uit Vlissingen in elkaar geslagen door groep jongens

Een 17-jarige jongen is vrijdagavond op de Irislaan in Vlissingen in elkaar geslagen door een groep van ongeveer zeven jongens. De politie is op zoek naar meer informatie over de daders, die allen wisten te ontkomen.

De 17-jarige jongen uit Vlissingen fietste over de Irislaan, toen hij ter hoogte van de Vincent van Goghlaan te grazen werd genomen door een groep jongens. Volgens de politie werd hij onder andere meerdere keren geschopt. Op het moment dat een man voorbijkwam, maakte de groep zich uit de voeten in de richting van de Bloemenlaan.

Het slachtoffer heeft zich volgens de politie onder doktersbehandeling gesteld. De politie onderzoekt de mishandeling en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.