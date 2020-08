Minderjarige jongen uit Vlissingen stapt in auto van familielid en eindigt in sloot

Een jongen uit Vlissingen is met een auto een sloot bij het nabijgelegen Rithem ingereden. Hij raakte daarbij gewond en is, na nagekeken te zijn door ambulancemedewerkers, naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur. Bijzonder detail: hij is slechts 15 jaar oud.

De politie laat in een bericht op Twitter weten dat de auto waarin de jongen zijn ritje maakte, van een familielid is. Gezien zijn leeftijd is het niet verrassend dat hij nog niet in het bezit is van een rijbewijs. Wat de jongen bij het ongeluk heeft opgelopen qua verwondingen, is niet bekend. Ook weet de politie nog niet wat de reden is van zijn plotselinge ritje.

Flinke schade aan voertuig

Een bergingsbedrijf heeft de auto, die flinke schade heeft opgelopen bij het ongeval, uit de sloot getakeld.