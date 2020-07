De politie snelde maandag naar het Queeckhovenplein in Utrecht omdat daar een vechtpartij gaande was waarbij mogelijk wapens in het spel waren. Tijdens een poging om een van de mannen aan te houden, reed de politie een tienjarig jongetje aan.

Volgens de politie probeerden agenten de vluchtpoging van de man te belemmeren maar blokkeerden daarbij de remmen van de politie. De auto gleed door tegen het jongetje, die was komen kijken naar het incident. “Hierdoor viel hij met zijn fiets achterover “, aldus de politie. Een woordvoerder wilde verder geen toelichting over de toedracht geven aan Hart van Nederland.

‘Familie is begripvol’

De politieagent die bij het incident betrokken was, is daarna nog langsgegaan bij het kind en zijn ouders. Hij bood zijn excuses aan en heeft uitgelegd hoe het ongeluk kon gebeuren. “De familie reageerde heel begripvol en met de jongen gaat het gelukkig steeds beter”, aldus de politie. Hoe het een dag later met het jongetje gaat, is niet bekend.

Overigens bleek de melding over de vechtpartij met wapens correct: bij twee mannen – waaronder de man die probeerde te vluchten – werd een hamer en een bijl gevonden. Beide verdachten, Utrechters van 24 en 22 jaar, zijn opgepakt.