Jongen (17) aangehouden op verdenking van mishandeling Powned-cameraploeg

De politie heeft zaterdag een 17-jarige jongen aangehouden op verdenking van mishandeling van een cameraploeg van Powned bij het Emmauscollege in Rotterdam afgelopen donderdag. De ploeg deed daar verslag omdat een docent van de school is ondergedoken na bedreigingen over een spotprent in zijn klaslokaal.

Jongeren bij de school wilden niet door de cameraploeg gefilmd worden. Een jongen deelde daarop een klap uit aan de cameraman van de omroep, en probeerde hem daarna te schoppen. Toen de cameraman de jongen probeerde af te houden, raakte hij lichtgewond. Hij deed later aangifte.

Lees ook: Kamerleden woedend over aanval cameraploeg PowNed bij Emmauscollege

Daarop startte de politie een onderzoek, dat leidde naar een 17-jarige jongen uit Rotterdam. Hij werd zaterdag aangehouden en gehoord. De politie laat via een statement op haar website weten hard op te treden als er journalisten worden mishandeld of belaagd.