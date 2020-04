Jongen (5) overleden na verkeersongeval in Erichem

Een 5-jarig jongetje uit Buren is dinsdag overleden na een verkeersongeval. Het kind werd maandagmiddag rond 17.15 uur aangereden door een auto op de Erichemseweg in het Gelderse Erichem, meldt de politie woensdag op Twitter.

Het jongetje is een dag later in het ziekenhuis overleden. Verkeersanalisten doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Een 5-jarig jongetje uit Buren is gisteren in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval. Het jongetje werd maandag 27 april rond 17.15 uur aangereden door een auto op de #Erichemseweg in #Erichem. Verkeersanalisten doen onderzoek naar de toedracht. ^AC — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) April 29, 2020

Beeld: SPS Media