Jongen (17) ontvoerd, mishandeld en vernederd in kelderbox Schiedam

Een 17-jarige jongen uit Schiedam is uit wraak ontvoerd, mishandeld en seksueel vernederd. De jongen zou hebben gedreigd seksueel getinte foto’s van filmpjes van zijn ex-vriendin (18) openbaar te maken als zij een nieuwe relatie zou beginnen.

De verkering tussen de twee loopt al langere tijd niet lekker als de 39-jarige moeder van het meisje erachter komt dat haar schoonzoon naaktfoto’s en seksfilmpjes van haar dochter op zijn iPhone heeft staan. Samen met haar man, broer en een huisvriend besluit ze bij de jongen langs te gaan om hem te dwingen de beelden van zijn telefoon te wissen.

Kopieën op iCloud

Nadat de jongen de beelden van zijn telefoon heeft gewist, lijkt de kous af. Maar de familie van het meisje vreest dat de jongen nog kopieën van de beelden heeft opgeslagen in iCloud. Het viertal wacht hem daarom op de bewuste avond in april vorig jaar op bij zijn werk, trekt hem in een auto en dwingt hem via een laptop in te loggen op zijn iCloud-account om ook de kopieën van de beelden te wissen. De jongen heeft op dat moment zijn iPhone niet bij zich en kan daardoor niet inloggen op zijn account.

Voor het viertal is de maat vol. In de auto krijgt de jongen harde klappen, waarna hij wordt ontvoerd naar kelderbox, elders in Schiedam. Daar wordt de tiener anderhalf uur lang opgesloten, mishandeld en vernederd. Zo moet hij onder bedreiging van een taser ontuchtige handelingen met zichzelf verrichten met een banaan en een komkommer. Ook moet de jongen als een kat melk uit een schoteltje likken, terwijl de vernederingen worden gefilmd en gefotografeerd.

‘Er is voor eigen rechter gespeeld’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag tegen alle vier de verdachten een celstraf geëist van 30 maanden. “Dat je als moeder enorm schrikt van bepaalde foto’s en appgesprekken van je dochter met haar vriendje is voor te stellen”, aldus de officier van justitie. “In de kern gaat het om vier volwassen mensen die een jongen van 17 hebben meegenomen, hebben vastgehouden en hebben vernederd. Daar past alleen een gevangenisstraf bij. Er is voor eigen rechter gespeeld.”

De rechter doet over twee weken uitspraak.