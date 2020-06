Jonge joyrider (16) richt ravage aan in dorpskern Esch

Een 16-jarige jongen uit het Esch heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ravage aangericht in de dorpskern van het Brabantse plaatsje. Rond 03.15 uur in de nacht kregen de hulpdiensten een melding van een ongeval.

Hulpdiensten spoedde zich na de melding richting Esch. Ter plaatse troffen zij aan de dorpsstraat een behoorlijke ravage en een verlaten auto aan. De jongen van 16 bleek zonder toestemming van zijn ouders samen met wat vriendjes rond zijn gaan rijden.

Bloembak

In de Dorpsstraat ging het mis en ramde de jongen met het voertuig een grote bloembak welke als wegversmalling dient in de dorpsstraat. De bloembak kwam na het ongeval midden op het wegdek te recht.

Na het rammen van de bak zou de jonge joyrider met de auto achteruit zijn gereden en vervolgens een elektra/ tv-aansluitingenkast uit de grond hebben gereden. Hierna zou hij er met de auto van door hebben willen gaan, maar door de schade aan het voertuig bleek deze niet meer verder te kunnen rijden.

Zoekactie

Nadat de jongen van 16 de auto aan de Dorpsstraat had achtergelaten ging de jongen er van door. Na een zoekactie door de politie van ruim een uur werd de jongen elders in Esch door de politie aangetroffen en aangehouden voor joyriding. Hoeveel personen er op het moment van de aanrijding in de auto hebben gezeten is niet bekend. Volgens de vader van de jongen zou hij met enkele vriendjes op pad zijn geweest.

De auto raakte na het ongeval dusdanig beschadigd dat deze vermoedelijk niet meer terug op de weg zal komen. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. Na het ongeval werd de gemeente Haaren in kennis gesteld om de bloembak, welke midden op de weg stond weer op zijn plaats te zetten . Ook de eigenaar van de Electra kast werd in kennis gesteld

Het ongeval trok ondanks het nachtelijke tijdstip veel bekijks. Zo ver bekend zou er niemand bij het ongeval gewond zijn geraakt.

Beeld: Bart Meesters