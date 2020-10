Jonge Amsterdamse zwaargewond na avondje uit, politie staat voor raadsel

De politie onderzoekt wat er is gebeurd met een 17-jarig meisje dat op 20 september in Amsterdam zwaargewond is geraakt. Het slachtoffer kan zich niets herinneren van de toedracht, reden dat de politie op zoek is naar getuigen en camerabeelden.

De jonge vrouw ging volgens de politie met een vriendin naar een café in Amsterdam Oost en dronk daar wat drankjes. Na sluitingstijd vertrok ze rond 03.20 uur alleen op de fiets vanaf de Ringdijk via de Linnaeusstraat naar de Eerste Oosterparkstraat. Ze reed door tot aan de Weesperzijde om de Nieuwe Amstelbrug over te fietsen. Vanaf dat moment weet ze niet goed meer wat er is gebeurd.

Ze kan zich herinneren dat ze zich erg slecht voelde, ter hoogte van het Vondelpark stopte en ging zitten. Daarop fietste ze richting het Rijksmuseum, zette haar rijwiel daar op slot en nam een taxi naar huis. De volgende dag werd ze thuis wakker en had veel pijn. Op de eerste hulp blijkt dat ze meerdere interne verwondingen heeft. Ze moest direct worden geopereerd en vier dagen in het ziekenhuis blijven.

Op zoek naar getuigen

De politie weet niet of ze is aangereden of wellicht gevallen en roept getuigen op zich te melden. Heb jij meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via nummer 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.