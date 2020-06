Jerry Afriyie en gezin ernstig bedreigd: 'We hebben plezier om jou en je gezin af te slachten'

Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie en zijn gezin worden met de dood bedreigd. Dat is te lezen in een brief die hij deelt via Twitter. Volgens Afriyie gaan de bedreigingen ‘een volgende fase in’.

In de brief, die is ondertekend door ‘Pegida afdeling Noord’, staat dat de groep Afriyie ‘overal gaat bestrijden rond Sinterklaas’.

De boodschap eindigt met een doodsbedreiging in de richting van Afriyie en zijn gezin en familie: “Wij zullen er zijn voor je… en je zult het weten. Alleen voor die zwarte rotkop van je hebben we al plezier om jou en je gezin en hele familie af te slachten.”

‘Niet onze brief’

Pegida-voorman Erwin Wagensveld laat weten dat de brief niet vanuit Pegida komt. “Wij zullen nooit dit soort laffe, bedreigende, racistische brieven aan iemand sturen.”

De groep neemt dan ook afstand van de inhoud in de brief. “Elke bedreiging is er een te veel. Dit is achterbaks en wens je niemand toe.” Wagensveld vindt het dan ook laf dat dit een onbekende afzender is. “Maar het is helaas niet de eerste keer dat een anonieme idioot een naam misbruikt.”

Afriyie heeft aangifte gedaan van bedreiging. De politie Amsterdam laat weten te onderzoeken van wie de brief afkomstig is en neemt de zaak zeer serieus.

Beeld: ANP