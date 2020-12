Een 25-jarige Nederlander Jelle R. is op Malta tot dertig jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin Shannon Mak. Hij heeft bekend en een deal gesloten met justitie om te voorkomen dat hij levenslang zou krijgen, meldden Maltese media.

De 30-jarige Shannon was voor enige tijd op Malta gaan wonen en was voor de moord al twee jaar bevriend met Jelle R. Begin augustus 2018 werd de Nederlandse dood gevonden bij haar appartement in Santa Venera, aan de rand van de Maltese hoofdstad Valletta. Ze was zwaar mishandeld en onder meer in de nek gestoken. Ook was haar keel doorgesneden.

Lees ook: Verdachte (22) ontkent moord op 30-jarige Shannon op Malta

“Het was een schat van een mens. Het was degene die de feesten bracht en de feesten op gang hield, laat ik maar zeggen”, vertelde goede vriend Tim Jacobs na de moord aan Hart van Nederland. “En zeker nu ze weer los was de laatste maanden van haar ex, kwam die vreugde weer helemaal terug.”

Lagere straf door bekentenis

Jelle R. ontkende lange tijd Shannon te hebben vermoord. Uiteindelijke bekende hij vorige maand in een overeenkomst met de lokale aanklagers. De Maltese wet schrijft levenslang voor bij moord, maar dit is dankzij zijn bekentenis teruggebracht tot dertig jaar. Hij heeft ook nog een boete van 116,47 euro gekregen wegens bezit van een mes, het moordwapen.

ANP