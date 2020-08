Jarige Jens (6) is gek op treinen en krijgt de verrassing van zijn leven

Vandaag is het een grote dag voor Jens uit het Gelderse Dieren. Vandaag wordt hij 6 jaar en er staat hem een bijzondere verrassing voor zijn verjaardag te wachten.

Jens is namelijk helemaal weg van de stoomtrein die in de zomer elke dag pal langs zijn huis rijdt. En altijd staat het vrolijke kereltje te helpen om het wegverkeer in Dieren te laten stoppen voor de stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij.

Verrassing

Het is een schattig tafereel, waar alle vrijwilligers op de trein, passagiers en buurtbewoners bijna dagelijks van genieten. Om die reden hebben de buurtbewoners geregeld dat Jens vandaag zijn droom kan waarmaken.

Moeder Ingrid vindt het ontzettend lief dat de buurt dit heeft geregeld voor haar zoon. ”We zijn hier vier jaar geleden komen wonen, toen was Jens twee. In de zomer komt de stoomtrein langs ons huis, dat maakte meteen al veel indruk om hem. Hij vond het meteen de eerste zomer al geweldig”, vertelt Moeder Ingrid. ”Op een gegeven moment ging hij dan ook ‘het meneertje’ zoals hij dat noemt, waarmee hij de chef trein bedoeld, helpen.”