Tienduizenden Nederlanders zijn jarig tijdens de feestdagen, zoveel blazen er in jouw gemeente de kaarsjes uit

Hoera! Voor zeker 138 duizend Nederlanders is het steevast extra feest tijdens de kerstdagen of oud en nieuw. Dan mogen zij namelijk ook hun verjaardagskaarsjes uitblazen.

Ben je op 1 januari jarig? Dan ben je vrij uniek, want op deze dag zijn de minste mensen jarig – op schrikkeldag 29 februari na. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die LocalFocus op een rij heeft gezet.

Op een gemiddelde dag zijn zo’n veertigduizend Nederlanders jarig. Op feestdagen zijn er echter minder mensen jarig. “Op feestdagen zijn er minder ziekenhuisgeboorten”, verklaart een woordvoerder van het CBS aan Hart van Nederland. Eerste kerstdag zijn er zo’n 35 duizend mensen jarig en tweede kerstdag bijna 33 duizend. Op 1 januari blazen zo’n 32 duizend mensen hun kaarsje uit. 25 september zijn de meeste mensen jarig: bijna 44 duizend.

Jarig tijdens de feestdagen

Benieuwd hoeveel mensen er in jouw provincie en gemeente jarig zijn tijdens de feestdagen? In het kaartje hieronder vind je het aantal mensen dat op 25, 26, of 31 december of 1 januari geboren is per provincie.

Feestdagjarigen per gemeente

Op de kaart hieronder zie je per gemeente het aantal jarigen op 25, 26, of 31 december of 1 januari per duizend inwoners. Kleine spoiler: in de gemeente Wierden zijn gemiddeld de meeste mensen jarig tijdens de feestdagen.