Janine (65) uit Boxtel ziet haar auto in sinkhole zakken

De 65-jarige Janine Zwiers uit Boxtel zit sinds donderdagochtend vroeg zonder vervoer en zonder water. Door een dubbele waterleidingbreuk zakte haar auto weg in een sinkhole.

Janine is pas net verhuisd naar haar woning aan de Dommeloord. “De overbuurman belde me rond 04.00 uur wakker”, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Er stroomde water door de straat. Maar hij zei: we kunnen toch niets doen, ga maar weer slapen. Dat lukte niet, natuurlijk.”

Een uur later werd er aangebeld. “De politie stond op de stoep. ‘Kom maar eens kijken’, zeiden ze. Toen zag ik mijn auto tot aan het nummerbord in het water hing.”

Reparatie

Inmiddels is de auto uit het gat getakeld en het zinkgat is leeggezogen, vertelt Janine. “Ze werken met man en macht. Het is een flink gat, je ziet het water gewoon langsstromen als je erin kijkt.”

Haar auto is ze even kwijt vanwege de reparatie. “Maar die gebruik ik toch niet zo vaak, ik probeer ook milieubewust te zijn. Ik heb nog een fiets. Maar net vandaag zou ik mijn oude buren op gaan zoeken, en mijn zoon zou de auto vanavond lenen. Dat gaat nu niet door.”

Geen water

Een groter probleem is dat er door de sinkhole even geen water is in de straat. Dus douchen, de wc doorspoelen en koffie zetten is even lastig, aldus Janine. “Maar ze hebben een noodvoorziening aangelegd, even verderop in de straat. Ik kan met een jerrycan water halen. Het valt allemaal wel mee. Ik kan mijn oprit waarschijnlijk een weekje niet gebruiken, maar gelukkig kan ik er aan de achterkant ook uit. In een vluchtelingenkamp in Griekenland hebben ze pas echt een probleem.”

