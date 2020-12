Toeslagenaffaire emmert door: Janet krijgt 54 incassobrieven op de mat na aflossen schuld

Eindelijk is er erkenning voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Maar het is niet genoeg: de SP – en ook de gedupeerde ouders – willen dat het hele kabinet zijn verantwoordelijkheid neemt en opstapt.

Ondertussen is voor veel ouders het drama nog steeds niet voorbij. Janet is een van de ouders die onterecht met een enorme schuld van 40.000 euro werd opgezadeld. Eind vorige week kreeg ze eindelijk een compensatie van de overheid waarmee ze direct al haar schulden mee afloste. Desondanks kreeg ze afgelopen vrijdag maar liefst 54 brieven door de bus van het incassobureau.

‘Wat is dit nu weer?’

Janet Ramesar: ”Ik dacht wat is dit nou weer?” Lichtelijk in paniek nam ze contact op met haar advocaat die het verhaal vervolgens op LinkedIn deelde. ”Ik werd toen gebeld door het CJIB, maar ze konden niet meteen voor mij kijken wat er aan de hand is, want vrijdagavond.” Janet werd uiteindelijk teruggebeld met de vraag of ze kon bewijzen dat haar zorgverzekering is betaald. ”Ik moest mezelf weer gaan bewijzen. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan, maar het voelde niet goed. Ik kreeg later nog een smsje met: ‘sorry, er komen nog meer brieven aan’.”

Janet leefde sinds 2010 in armoede. Elke maand kreeg ze rekeningen om toeslagen terug te betalen die ze volgens de Belastingdienst onterecht had gekregen. Omdat ze de rekeningen niet kon betalen, raakte ze steeds meer in de schulden. Ze raakte haar baan kwijt toen bij de werkgever bekend werd dat ze schulden had. Daarna werd haar zoon uit huis geplaatst omdat ze niet meer voor hem kon zorgen door de schulden. Door de hele affaire heeft ze PTSS opgelopen.

De compensatie van 40.000 euro en de presentatie van het onderzoeksrapport naar de toeslagenaffaire afgelopen vrijdag voelde als erkenning. ”De staat heeft mij helemaal kapot gemaakt.” Dat Janet na de presentatie van het onderzoeksrapport 54 brieven van de incasso door de brievenbus kreeg, was een flinke klap. “Ik heb amper geslagen. Ik krijg maandag pas te horen wat er mis is gegaan. Dat is niet prettig. Zeker niet in deze situatie, ik wil gewoon duidelijkheid.”

Uitzonderlijk

Het CJIB laat Hart van Nederland weten dat ze dit weekend druk bezig zijn om te kijken wat er aan de hand is. ”We kunnen niet ingaan op individuele gevallen vanwege privacy, maar we hebben een crisisteam opgesteld om te kijken naar een oplossing. Dat er zoveel brieven zijn verstuurd is heel uitzonderlijk. We hebben nu een alarm geplaatst in het systeem zodat er niet meer dan vier brieven worden verstuurd naar een adres.”

Volgens het incassobureau is er sprake van een adreswijziging of de bewindvoering die is gestopt als er veel brieven tegelijk worden opgestuurd. Het CJIB hoopt maandag aan Janet te kunnen uitleggen wat er mis is gegaan.