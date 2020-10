Interieurontwerper Jan des Bouvrie op 78-jarige leeftijd overleden

Interieurontwerper en societyfiguur Jan des Bouvrie is zaterdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de NOS. Jan was getrouwd met Monique en laat vier kinderen achter. Nationaal en internationaal werd hij geroemd om zijn ontwerpen.

Vooral zijn kubusbank (1969) en zijn voorkeur voor witte interieurs waren zijn handelsmerk. De bank staat symbool voor de modernisering van de Nederlandse woninginrichting en is opgenomen in de collecties van het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Centraal Museum in Utrecht. In 2019 vierde Jan zijn vijftigjarig jubileum met een groot feest in zijn eigen ontwerpstudio Het Arsenaal in Naarden. Het Arsenaal was de laatste jaren in handen van Jan’s echtgenote Monique.

Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

In 2009 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Daarnaast zijn er twee opleidingen naar hem vernoemd; Het Jan des Bouvrie College is een onderdeel van het ROC in Amsterdam en De Jan des Bouvrie Academie in Deventer. Hij was ook actief als kunstverzamelaar. Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag werd in het Singer Museum in Laren een overzichtstentoonstelling ingericht.

De ontwerper was al langere tijd ziek. Hij wilde zich de laatste tijd niet laten behandelen en gaf meerdere malen in interviews aan dat hij geloofde in ‘positief zijn’.