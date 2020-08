De artsen houden Fabio Jakobsen nog wat langer in een kunstmatige coma. De Nederlandse wielrenner, die woensdag zwaargewond raakte na een angstwekkende val in de Ronde van Polen, zou eigenlijk donderdag al wakker worden gemaakt, maar dat wordt nu op zijn vroegst vrijdag.

Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis in Katowice volgens een Poolse persbureau. “We proberen stap voor stap de patiënt uit zijn kunstmatige coma te halen. Dat zal vermoedelijk vrijdagmorgen gebeuren. Dan is ook meer over zijn gezondheidstoestand te melden”, aldus de zegsman.

Jakobsen onderging in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht. Hij ligt op de intensive care en zijn toestand is stabiel.

Reactie Groenewegen

De zware valpartij werd veroorzaakt toen Dylan Groenewegen vlak voor de finishlijn afweek van zijn lijn. De Nederlandse sprinter heeft donderdag ook voor het eerst zelf gereageerd op de zware valpartij. Excuses voor het veroorzaken van de crash een dag eerder doet hij daarbij niet, waar zijn ploeg Jumbo-Visma dat eerder wel deed.

“Ik vind het verschrikkelijk wat er woensdag gebeurd is”, schrijft de wielrenner op Twitter. “Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.”

Naast Jakobsen raakte ook Eduard Prades gewond bij de crash, de Spanjaard brak een nekwervel. Verder kunnen de Fransen Damien Touzé en Marc Sarreau donderdag vanwege blessures ook niet meer van start in de tweede etappe. Groenewegen werd gediskwalificeerd voor zijn manoeuvre.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020

Mentale ondersteuning

Teambaas Patrick Lefevere van Jakobsens ploeg Deceuninck-Quick-Step heeft voor de familie van Jakobsen een vlucht geregeld vanuit Nederland naar Polen. Op die vlucht zit ook mental coach Michael Verschaeve.

“Het is wel van belang dat de jongens daar de nodige ondersteuning krijgen”, aldus Lefevere. “Het is een enorme klap voor de ploeg, dat laat zijn sporen na en dat moet je professioneel aanpakken met mensen die daarvoor opgeleid zijn.”

De overige renners van het Belgische wielerteam gaan donderdagmiddag gewoon van start in de tweede etappe van de Ronde van Polen, laat de ploegbaas weten. Hoewel de renners aangeslagen zijn door de zware valpartij van hun teamgenoot stappen ze op de fiets voor de rit over 151 kilometer van Opole naar Zabrze.

‘Als luciferdoosjes’

De beelden van de horrorcrash deden ook voormalig topsprinter Jeroen Blijlevens huiveren. “Ik denk dat de gevolgen zo ernstig waren door de hekken langs de kant en niet zozeer door de snelheid waarmee de renners op de finish afstormden. Die hekken stonden anders opgesteld dan we gewend zijn. Ik heb ook nog nooit hekken zo door de lucht zien vliegen. Alsof het luciferdoosjes waren.”

De aankomst in Katowice liep licht af, waardoor het tempo van de sprintende massa nog hoger lag dan anders. “De renners klagen al jaren dat die aankomst gevaarlijk is. Daar moet je niet achteraf over beginnen. Dan moet je vooraf besluiten om niet te starten”, aldus de wielrenner, die tijdens zijn carrière etappes won in alle drie de grote ronden.

Van boven af ziet het er niet best uit. Maar zodra je de beelden in volle snelheid van voren ziet……pffff#groenewegen #sprint #pologne #tdlp pic.twitter.com/nyHEHMbEHS — Mies (@MiesW) August 5, 2020

Hekken niet gekoppeld

Jean-Paul van Poppel, ook een oud-sprinter met negen etappezeges in de Tour de France op zijn naam, beaamt dat. “Ik heb beelden van bovenaf gezien van die crash en je ziet dat die laatste rij hekken voor de finish niet vast staat, de hekken zijn niet aan elkaar gekoppeld.”

“Zou dat wel zo zijn geweest, dan had Jakobsen binnen de boarding gebleven en kunnen doorschuiven langs het hek”, analyseert hij. “Dan kun je nog wat breken, maar is het lang niet zo ernstig als nu. Deze val was afgrijselijk.”

‘Er wordt niet gedaan’

De internationale wielrenunie UCI doet er niets aan, meent Van Poppel. “Organisaties zijn vrij om de hekken te kiezen. Ik zag bij Milaan-Turijn de laatste honderden meters dat de hekken ook heel gevaarlijk schuin stonden.”

Ook in de Ronde van Luxemburg was er volgens hem vorig jaar een zware valpartij doordat de hekken verkeerd stonden. “Bij de EK in Alkmaar vorig jaar was ik wedstrijdleider en daar kwam een functionaris van de Europese federatie streng controleren. Hij was pas tevreden toen alles goed stond.”

