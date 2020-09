Jael organiseerde illegaal feestje op de Maasvlakte terwijl clubs dicht moeten blijven

Terwijl nachtclubs en discotheken al maanden de deuren gesloten moeten houden, werden op verschillende plekken in het land illegale feesten georganiseerd. Op de Maasvlakte maakte de politie eind juli een einde aan een illegaal housefeest. Organisator Jael de Graav wist dat hij illegaal bezig was en zou ook het liefst weer legaal en corona-proof feesten willen organiseren.

“Onze boodschap is voornamelijk dat je beter gewoon alles legaal door kunt laten gaan”, vertelt Jael aan Hart van Nederland. “Op deze manier kun je veel meer controle op het feestwereldje houden in plaats van dat je alles gaat verbieden. Dan gaan mensen toch zoeken naar andere mogelijkheden om toch te kunnen feesten.”

Feestje afgebroken

Het feestje op de Maasvlakte is die bewuste vrijdagavond in juli lekker op gang, als een politieagent poolshoogte komt nemen. “We hebben de beste meneer gewoon netjes te woord gestaan, uitgelegd wat de situatie is. Hij heeft vanaf een afstandje staan kijken en hij kon ook wel zien dat de sfeer goed is, het is rustig, iedereen is vrolijk en relaxed.” Toch verzoekt de agent de organisatie om het feest af te breken, hun spullen op te ruimen en iedereen weg te sturen. “Dat hebben we gedaan”, aldus Jael.

Sinds eind juli heeft Jael zelf geen illegale feesten meer georganiseerd, maar ze zijn er nog wel. “Dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren tegenwoordig, omdat in de buitenlucht wordt het toch wat spannender. Het weer wordt ietsjes slechter, je valt meer op.”

‘Laat mensen met een goed plan komen’

Honderden clubeigenaren en hun achterban demonstreerden zaterdag op het Museumplein in Amsterdam. Ze willen uitzicht op versoepeling van de coronamaatregelen, nadat deze week bekend werd dat discotheken en nachtclubs voorlopig nog dicht moeten blijven. Door de maandenlange sluiting verkeren honderden nachtclubs en discotheken in een noodlijdende financiële situatie.

Jael was zaterdag zelf ook bij de manifestatie aanwezig en doet een dringend beroep op het kabinet. “Zorg ervoor dat de mensen die een feest organiseren met een goed plan komen, zodat je ervoor kunt zorgen dat het aantal besmettingen zo laag mogelijk blijft.”

Niemand besmet

Geen van de bezoekers is tijdens hun bezoek aan het illegale feest op de Maasvlakte besmet geraakt met het coronavirus, stelt Jeal. “We hebben met eigenlijk iedereen nog contact gehad en iedereen is tot op heden nog steeds gezond, voelt zich top. Daar zijn we blij mee.”