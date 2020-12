Hoe viert Nederland de jaarwisseling van 2020 naar 2021? Blijft het rustig, of zijn er ongeregeldheden? En wordt er vuurwerk afgestoken? Volg het laatste nieuws in dit liveblog.

Update 15:46 – Politie Rotterdam houdt vader en zoon aan met illegaal vuurwerk

Een vader en zijn 15-jarige zoon zijn woensdag in Rotterdam-Hoogvliet aangehouden met ruim 900 stuks aan zwaar illegaal vuurwerk in hun bezit, meldt de politie op oudejaarsdag.

De 42-jarige vader, zonder bekende woonplaats en zijn in Hoogezand woonachtige zoon werden aangehouden na onderzoek naar de vuurwerkhandel van de verdachten. Het spoor leidde naar de Middenbaan Noord in Hoogvliet, waar de twee met het vuurwerk werden gezien en werden opgepakt. Ze hadden 120 cobra’s 6 en 800 nitraten bij zich. Het vuurwerk is in beslag genomen.

Volgens de politie worden de twee zaterdag voorgeleid en “beleven ze in de tussentijd een alternatieve oud en nieuwviering: in de politiecel”.

Update 16:00 – Het is druk bij de oliebollenkramen, in Den Hoorn staat zelfs een kilometer file!

In de file staan is nooit leuk, behalve als het voor iets lekkers is! Een bijzondere situatie in het Zuid-Hollandse Den Hoorn. Daar staat namelijk ruim een kilometer file… voor de lokale oliebollenkraam!

Update 15:05 – Bewoner zwaargewond geraakt door vuurwerkbom in flat Alphen, flat ontruimd

De politie heeft een 35-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de ontploffing van een zware vuurwerkbom in een flat in Alphen aan den Rijn. Hierbij raakte ook een persoon gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

