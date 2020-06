'Nederlandse IS-vrouwen gevlucht naar riante villa'

Een groot deel van de Nederlandse IS-vrouwen is ontsnapt uit een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië. Een groep van circa vijftien voormalige ’jihadbruiden’ zit nu bij elkaar in een gezamenlijk gehuurd riant huis in Idlib.

Daarmee is de kans dat ze binnenkort terugkeren naar Nederland sterk toegenomen, schrijft De Telegraaf.

Vertrokken naar het kalifaat

Tientallen vrouwen zijn sinds 2014 uit Nederland naar het IS-kalifaat vertrokken. Toen dat instortte, zijn ze ontkomen – sommigen pas op het laatste moment. Een aantal slaagde erin de Turkse grens over te steken en terug te keren naar Nederland. De meeste anderen belandden in twee Koerdische gevangenenkampen in Noord-Syrië.

Een grote groep Nederlandse Syriëgangers is nu uit het westelijke kamp al-Hol ontsnapt naar een aangenamer omgeving. Mogelijk zijn daarbij mensensmokkelaars ingehuurd. Wie er in het Nederlandse groepshuis in Idlib zitten en wie eventueel nog volgen, is onduidelijk.

