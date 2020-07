iPhone-gebruikers hebben last van crashende apps door probleem bij Facebook

Veel apps waaronder Spotify, Waze, Pinterest en Thuisbezorgd kampen vrijdagmiddag met problemen. De populaire apps crashen vrijwel direct bij het opstarten bij iPhone-gebruikers.

Hieronder is het niet mogelijk door muziek te streamen, je navigatie te gebruiken of eten te bestellen. Het wereldwijde probleem lijkt vandaan te komen bij Facebook. Het techbedrijf is bezig met een onderzoek naar de vele meldingen. “We onderzoeken een toename in foutmeldingen van onze iOS SDK die ervoor zorgt dat bepaalde apps crashen.”

There seems to be an issue from Facebook causing all apps making use of Facebook's SDK to crash. These include Spotify, Pinterest and some of our own apps as well! Hoping for a fix from Facebook very soon! #facebookdown #iOSdown — Vioside (@vioside) July 10, 2020

Op sociale media laten de getroffen bedrijven van zich horen. Zo laten Spotify en Thuisbezorgd en Waze weten dat er inderdaad iets niet in orde is. Ook zij onderzoeken het probleem.

Something’s out of tune. We’re currently investigating, and we’ll keep you posted here! — Spotify Status (@SpotifyStatus) July 10, 2020

We merken net als velen van jullie dat er momenteel een probleem is met de Waze app op iOS toestellen. We waarschuwen Waze en volgen mee op. #excuses — Waze Belgium (@WazeBelgium) July 10, 2020

Hoiii, mag ik iets bij jullie bestellen want na één of andere kut update crasht de app op m’n telefoon steeds, @thuisbezorgd? ❤️ — I (@ivo_hal) July 10, 2020

Ook veel gebruikers vragen zich af wat er aan de hand is.

Waze is ook stuk 😭 — Marten (@martennnnn) July 10, 2020

Vliegtuigmodus

Voor gebruikers van Spotify die hun muziek gedownload hebben kunnen nog wel muziek beluisteren als ze hun telefoon in vliegtuigmodus zetten. Op die manier is de app wel te openen. Andere apps hebben weinig functionaliteit in vliegtuigmodus.