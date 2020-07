Weert zet schouders eronder en zamelt geld in voor verlamde Tommie (17)

Een verfrissende duik vanaf een steiger: het liep voor de 17-jarige Tommie van Mierlo uit Weert helemaal verkeerd af. Hij belandde op de intensive care en is tot zijn nek verlamd. De Limburgse plaats komt nu in actie voor de onfortuinlijke tiener.

Het is dinsdagmiddag 2 juni als Tommie samen met een paar vrienden van het lekkere weer aan het genieten op het strandje van recreatieplas het Blauwe Meertje. Maar als de tiener een duik van een steiger neemt, gaat het helemaal mis.

Verbouwing ouderlijk huis

Meteen is duidelijk dat het goed mis is. Andere bezoekers en personeelsleden verlenen eerste hulp en er moet zelfs een traumahelikopter landen om hem te stabiliseren. Een ambulance brengt Tommie naar het Universitair Medisch Centrum in Maastricht.

Daar blijken zijn verwondingen ernstig te zijn: hij heeft twee gebroken nekwervels en een bloeding in zijn ruggenmerg. En dat heeft desastreuze gevolgen, want Tommie blijkt tot aan de nek verlamd te zijn. De onfortuinlijke tiener is alweer bij bewustzijn, maar kan vrijwel niets.

De gebeurtenis hakt er flink in, niet alleen bij zijn familie, maar ook in de rest van Weert. Er is een actie gestart om geld in te zamelen voor het ouderlijk huis van Tommie. Dat zal namelijk een paar dure aanpassingen moeten ondergaan voordat de verlamde jongen er kan wonen.

‘Hopen op 50.000 euro’

Marcia van Gerven en Davy Strijbos zijn vrienden van de familie en begonnen de inzamelingsactie. “We zijn deze actie gestart omdat we graag iets voor ze willen doen”, vertelt Marcia tegen Hart van Nederland.

Volgens haar willen de ouders hun zoon gewoon thuis opvangen als hij straks het ziekenhuis uit mag. “Ze willen hun huis aanhouden. Daarvoor moeten dan wel aanpassingen worden gedaan, zoals een traplift en een badkamer op de begane grond.” De vrienden hopen in totaal zo’n 50.000 euro in te zamelen. “Tot nu toe zitten we al op ongeveer 8.000 euro”, aldus Davy.

Tommie en zijn ouders zoeken de media zelf nog liever niet op, omdat alles is gericht op zijn herstel. De familie is dankbaar voor alle hulp. Over de gevolgen op de lange termijn is volgens Marcia nog niet veel bekend. “De artsen zeggen pas meer te kunnen zeggen als het bloed weg is uit zijn rug. Maar op dit moment kan hij nog niet veel. Hij voelt niets tot aan zijn nek.”