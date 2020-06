De politie heeft dinsdagochtend met tientallen agenten een inval gedaan op een terrein in het Brabantse Hulten. Daarbij is een 69-jarige man opgepakt, volgens BN DeStem gaat het om de veroordeelde wapenhandelaar Jan B.

De operatie op het terrein aan de Hulteneindsestraat startte in de vroege ochtend rond 4.45 uur. Een arrestatieteam heeft de man uit zijn bed gelicht. Volgens de politie hebben “aanwijzingen” tot de aanhouding geleid.

Na de inval is een groot onderzoek gestart door verschillende diensten van de politie, daarbij worden ook politiehonden en speciale zoekteams ingezet. De politie verwacht dat het onderzoek nog de hele dag zal duren. Het terrein is met zwarte schermen afgezet.

Bekende van justitie

Jan B. is geen onbekende van justitie. Eerder zat de Hultenaar vier jaar in de gevangenis voor grootschalige wapenhandel. Hij zou wapens en munitie hebben geleverd die werden gebruikt bij liquidaties in de Amsterdamse onderwereld, waaronder de beruchte moordaanslag in de Staatsliedenbuurt.

Op zijn woonterrein hebben verder jarenlang schimmige praktijken plaatsgevonden. Eind 2011 werd er een hennepkwekerij ontdekt en begin 2013 bleek er opnieuw een wietplantage te zijn. De schuur ging toen voor een jaar op slot.

Lees ook: Bestelbus op terrein Jan B. brandt volledig uit

Lichaam in stukken gesneden

In de zomer van 2015 werd de loods doorzocht in verband met de moord op de 51-jarige Freddy Janssen uit Valkenswaard. Jan B. werd later veroordeeld tot twee jaar cel voor het in stukken snijden van Janssens lichaam. Daarna zou hij de delen in pakketjes in het Markkanaal bij het Den Hout hebben gegooid, of in ieder geval een ander daarbij hebben geholpen.

In de schuur werd in oktober 2016 ook een zak gevonden met 642 pillen die ketamine en amfetamine bevatten. Dat was toentertijd de druppel voor burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen. Hij wilde het terrein permanent sluiten, maar daar stak de rechter een stokje voor.

Jan B. werd eind 2017 veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf voor het bedreigen van Boelhouwer. De crimineel was in maart 2015 boos over een controle door een gemeente-ambtenaar en een agent op zijn boerderij. Toen bedreigde hij de ambtenaar, de agent en de burgemeester.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: SQ Vision