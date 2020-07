Afgelopen vrijdagmiddag had een 19-jarige Utrechtse man een internetdate gepland staan met een meisje in Zoetermeer. Toen de man aangaf dat hij op de locatie was, sprongen er twee jongens uit de bosjes en werd hij beroofd. Het slachtoffer gaf aan dat ze elkaar online hadden leren kennen.

De jongens bedreigden het slachtoffer met een mes en werd gedwongen zijn spullen af te geven, vervolgens zijn ze waarschijnlijk op de fiets gevlucht. Met behulp van voorbijgangers kon de politie worden gebeld. De daders zijn nog voortvluchtig.

De man had met het meisje op een bankje bij de nabijgelegen voetbalvelden afgesproken, vlakbij de Heuvelweg. Het slachtoffer had haar online leren kennen.

Signalement

De politie heeft een signalement verspreidt. De daders droegen een zwarte hoody met een capuchon en een donkerkleurige broek. Daarnaast hadden ze een wit mondkapje op. Ze zijn tussen de 1,70 en 1,86 meter lang. Een van de daders had een witte huidskleur. Bij de andere dader was door de gezichtsbedekking de huidskleur niet te zien