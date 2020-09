Zeventien aanhoudingen bij grote internationale politieactie tegen drugsbende

Tijdens een grote internationale politieactie tegen een crimineel drugsnetwerk zijn zeventien mensen aangehouden. Naast de aanhoudingen deed de politie invallen op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije. Daarbij werden verdovende middelen, wapens en contant geld aangetroffen en werden tientallen auto’s in beslag genomen.

Voor het onderzoek naar de drugsbende werkten rechercheurs van de Haagse politie samen met de Belgische en Spaanse politie. Volgens de politie kwam de criminele organisatie in beeld na een “langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek”.

Drugshandel en witwassen

De zeventien arrestanten zijn tussen de 25 en 68 jaar oud. De meesten van hen worden verdacht van het handelen in drugs en witwassen. Een aantal wordt ook verdacht van verboden wapenbezit. Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang. Nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames worden dan ook niet uitgesloten.

Ter aanvulling op eerdere berichtgeving in het internationale onderzoek tegen een crimineel netwerk dat handelde in drugs, van de zeventien aanhoudingen zijn tien in Nederland, zes in Spanje en één in België verricht. pic.twitter.com/XfnfszUZLC — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) September 16, 2020

Beeld: Politie.nl