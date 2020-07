Insect op koeienmenu geeft mogelijk minder uitstoot

Een koe is van nature een planteneter en toch staan er in de nabije toekomst mogelijk dierlijke producten op haar menu. Door eiwitten uit gekweekte insecten toe te voegen aan hun krachtvoer zou de stikstofuitstoot van de melkveehouderij kunnen verminderen. Dat zou een uitweg zijn uit de hoogoplopende discussie over veevoer, schrijft Trouw.

Zowel wetenschappers als veevoederfabrikanten zoeken naar manieren om koeien voldoende eiwit toe te dienen voor een hoge melkproductie, zonder dat dit gepaard gaat met een hoge stikstofuitstoot. Zo geven de provincies Gelderland en Overijssel tezamen met de EU enkele tonnen subsidie aan een onderzoek van zeven partijen, waaronder veevoerproductent Agruniek, naar een diervoeder dat leidt tot minder CO2- en stikstofuitstoot. Daarbij wordt gezocht naar alternatieve eiwitbronnen voor het krachtvoer.

Buffalokever

Ook aan de Wageningse universiteit start een dergelijk onderzoek. Met een subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gaat de universiteit na of eiwitten uit het skelet van de buffalokever kunnen dienen als ingrediënt voor krachtvoer voor koeien. Onderzoekers vermoeden dat een koe zo minder stikstof uitstoot dan met het huidige voer op basis van soja.