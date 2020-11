Een enorme vlammenzee heeft in de nacht van zaterdag op zondag een tennisvereniging in Culemborg compleet verwoest. Van het kantinegebouw is niets meer over en ook de tennisbanen zijn mogelijk onbruikbaar. “Het is een triest jaar voor De Doelen.”

Op beelden van zaterdagnacht is te zien dat er metershoge vlammen uit de kantine van tennisclub De Doelen woedden. De brandweer heeft met man en macht geprobeerd om de schade te beperken, maar het gebouw is helemaal afgebrand.

‘Flinke klap voor de club’

“Een drama”, noemt Dick Hensing het. Hij is bij de tennisclub verantwoordelijk voor het onderhoud en was er bij zaterdagnacht. “Niet alleen het gebouw is verwoest, ook de banen zijn met bluswater gereinigd. We moeten maar kijken of dat nog te redden valt.”

Lees ook: Bizarre beelden van grote brand in sporthal: ‘Een ramp voor Noordwijkerhout’

De club heeft de kantine en de tennisbanen in eigen beheer en verwacht een grote kostenpost. “Het is een flinke klap voor de club. We hopen maar dat de verzekering het dekt. Gelukkig is het gebouw waar onderhoudsspullen in staan wel gered.”

Op de clubwebsite staat te lezen dat er “in elk geval voorlopig niet getennist kan worden”. Lopende reserveringen worden verwijderd en lessen gaan niet door. Het park zit op slot.

Hoe heeft de brand kunnen gebeuren?

Het inferno van zaterdagnacht komt nog eens bovenop de coronacrisis. Daardoor heeft de tennisvereniging al maanden geen inkomsten uit de kantine. “De bar geneert de inkomsten waar je grotendeels op draait. Het is een triest jaar voor De Doelen”, concludeert Hensing.

De grote vraag is: hoe heeft de brand bij de tennisclub in het centrum van Culemborg kunnen ontstaan? In de kantine kwamen al maanden geen mensen, omdat het gebouw door corona gesloten moest blijven. Ook waren alle elektronische apparaten uitgezet, behalve twee koelkasten.

De politie onderzoekt nog of er mogelijk sprake is van brandstichting, meldt de Gelderlander. Dick Hensing wil daar nog niet over speculeren. “Laat het onderzoek dat maar uitwijzen.”

Beeld: SPS Media