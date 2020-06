Indrukwekkende waterhozen gespot bij Enkhuizen

Over de wateren bij de dijk Enkhuizen-Lelystad trokken vrijdag meerdere waterhozen en dat levert spectaculaire beelden op.

Heel ongewoon zijn de waterhozen niet, weet weerfan Arend Zanting van Meteo Havelte, die overigens ook meerdere keren te zien was in het weerbericht na Hart van Nederland. Wel zijn de hozen aan de vroege kant, meestal steken ze de kop op tijdens de nazomer of het najaar.

“Die waterhozen zie je nu meer, omdat er momenteel veel depressies over het land en water trekken”, vertelt hij. Het water is relatief warm en door de temperatuurverschillen ontstaan makkelijk buien. Bij de kern van het lagedrukgebied kan dat dus resulteren in waterhozen.

Hoos is geen tornado

Waterhozen líjken op tornado’s, maar zijn bepaald niet hetzelfde verschijnsel. “Bij een waterhoos wordt het koude water dat aan de oppervlakte ligt, omhoog gezogen”, aldus Arend. Dierenvrienden hoeven zich overigens geen zorgen te maken dat vissen daar het slachtoffer van worden, het enige wat opstijgt is het water.

Ook voor mensen en hun spullen zijn waterhozen meestal ongevaarlijk, meldt Weer.nl, tenzij je op dat moment nét op het water bent. “Zit je in je bootje op het water of sta je op een surfplank, is het wel oppassen geblazen, want hoewel het windveld veel minder sterk is dan bij windhozen, kunnen ook deze hozen letsel veroorzaken.” Ook gaan windhozen vaak gepaard met windstoten en onweer.

Beeld: Bart Boersma